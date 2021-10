Calciomercato Milan – Kessie, è duello tra Real Madrid e Barcellona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Diavolo. E' sfida tra Barca e Real

Uno dei problemi del calciomercato del Milan è sicuramente il rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano è in scadenza nel 2022, ma al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Recentemente ha parlato anche il suo agente, George Atangana: "Siamo alle porte dell'ottava giornata di campionato e c'è tutta questa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessie col Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa. Ci sono calciatori in scadenza all'Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Borussia Moenchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, lo sta trattando anche il Milan.."