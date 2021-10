Calciomercato Milan – Nuovo attaccante proveniente dal Belgio

Il calciomercato, in casa Milan non si ferma mai. L'ultimo ingaggio è stato quello di Antonio Mirante per tamponare la tegola di Mike Maignan, che starà fuori per un po'. In primo piano c'è anche l'acquisto di un attaccante, visto i problemi di questa prima parte di stagione di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Scopriamo di chi si tratta nelle prossime schede.