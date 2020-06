Calciomercato Milan – Kalulu è arrivato in Italia: domani visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu è arrivato in Italia, ovviamente a Milano intorno alle 19:40. Niente aereo per il calciatore, ma viaggio in auto. L’annuncio è arrivato dal collega Gianluca Di Marzio. Il terzino francese, arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Lione, effettuerà nella mattinata di domani le visite mediche.

Il calciatore, ricordiamo, è arrivato in auto con tutta la famiglia, a causa di alcuni problemi con i voli dalla Francia all’Italia per questioni relative al Covid-19. Per chi non lo conoscesse, Kalulu è un classe 2000, lo scorso 5 giugno ha compiuto 20 anni. Si tratta di un terzino destro, già nel giro delle giovanili della Francia. Alto 184 cm, piede preferito: destro.

