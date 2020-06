Spavaldo, senza timore e… Vi racconto chi è Pierre Kalulu

CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu è il primo colpo di mercato del Milan nel corso dell’estate 2020. Il francese era atteso a Milano nella giornata di lunedì, invece dovrebbe arrivare mercoledì (domani) per svolgere le visite mediche.

Il club di via Aldo Rossi pagherà 480 mila euro al Lione per il cartellino del terzino. Firmerà un contratto fino al 2025 e percepirà mezzo milione di euro come stipendio netto, più eventuali bonus. Almeno questi sono gli ultimi dettagli emersi dai vari media e non solo.

Ma conosciamo meglio Kalulu: è un classe 2000, lo scorso 5 giugno ha compiuto 20 anni. Si tratta di un terzino destro, già nel giro delle giovanili della Francia. Alto 184 cm, piede preferito: destro. Il suo contratto con il Lione è in scadenza al termine di questa stagione.

Dice di lui, Stefano Borghi, noto giornalista sportivo: “Le caratteristiche più spiccate le ha in ambito atletico, si fa notare per la corsa, la tenuta della fascia e anche la spavalderia. Lucido e veloce nei posizionamenti, deve lavorare tatticamente nelle letture però ha grande capacità di correggere bene la propria posizione. È bravo a difendere la zona, è un difensore solido, difficile da superare in dribbling nell’uno contro un”. Caratteristiche importanti, che vanno certamente affinate.

“È un giocatore sicuro nei propri mezzi, non ha timore e spinge con una buona quantità, anche se il profilo è quello di un terzino più difensivo che arrembante. Deve riempirsi fisicamente per avere un impatto efficace con il calcio dei senior, la struttura non è molto slanciata. Non è aggraziatissimo ma conduce bene il pallone, in zona cross può migliorare ma non è limitato e ruvido con i piedi”.

Nel corso dell’ultima Youth League (baby Champions League, per intenderci) giocata con il Lione è stato schierato da difensore centrale il ché lascia intendere che abbia buone conoscenze difensive, che per un terzino non sono affatto da sottovalutare. Il suo ruolo resta quello di terzino destro, vista non solo l’età e l’altezza (‘solo’ 184 cm), ma in generale le sue peculiarità fisiche.

In Francia i tifosi del Lione non sono felici della cessione di Kalulu, almeno stando a quanto si legge sui vari social. Addirittura l’ex leggenda NBA, Tony Parker – ora attuale presidente dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, squadra di basket francese – ha provato a convincere Kalulu a rimanere nel club transalpino, senza riuscirci. Insomma, a tutti gli effetti sembra – almeno sulla carta – un buon colpo per il Milan. Poi sarà, come sempre, il campo a fare le sue valutazioni.

