Calciomercato Milan, Jovic saluta: ecco il messaggio social

E' il periodo dei saluti in casa Milan: arrivato anche ufficialmente l'addio di Luka Jovic. L'attaccante serbo è stato il protagonista positivo del finale di stagione con la sua splendida doppietta contro l'Inter in Coppa Italia e con tante ottime prestazioni dal primo minuto. I rossoneri, però, hanno deciso di non rinnovarlo. Ecco il saluto del club sui social.