Luka Jovic lascerà il Milan tra qualche giorno e sulle sue tracce ci sarebbe una pretendente a sorpresa. I rossoneri hanno infatti deciso di non far scattare la clausola per cui avrebbero potuto rinnovare il suo contratto per un altro anno. Segno evidente che l'exploit del finale di stagione non è bastato per convincere la dirigenza della bontà delle sue prestazioni anche in vista dell'annata che verrà.