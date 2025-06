UFFICIALE – Jovic è svincolato: il Milan non ha rinnovato il contratto

Jovic non ha rinnovato col Milan, che aveva un'opzione per il prolungamento del contratto. Adesso è ufficiale

L'avventura di Luka Jovic al Milan è ufficialmente finita. Il serbo classe 1997, infatti, è ora svincolato. I rossoneri avevano l'opzione di rinnovargli il contratto per un altro anno, ma non l'hanno esercitata. L'ultimo giorno utile per farlo era ieri e dunque Jovic può firmare con chiunque. In caso il Milan cambiasse idea (praticamente impossibile), si dovrebbe rinegoziare un nuovo accordo.