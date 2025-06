Giungono importanti conferme in merito alla prima mossa del Milan per ingaggiare Federico Chiesa: l'ingaggio dell'ex Juventus ...

Il Milan e Federico Chiesa potrebbero congiungersi in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri non hanno particolare necessità, allo stato attuale, di investire in quella zona di campo, ma già il Bayern Monaco ha approcciato Rafael Leao nelle scorse settimane. Un secondo tentativo non è escluso e, soprattutto, c'è sempre il pericolo delle squadre arabe. Per questo motivo il Diavolo potrebbe anche pensare di muoversi in quella direzione, anche spinti dall'alchimia tra Massimiliano Allegri e il figlio d'arte, che hanno lavorato insieme ai tempi della Juventus.