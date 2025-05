Calciomercato Milan, Jovic può restare: il punto sul rinnovo

Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato estivo . Il Milan lavora per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma dovrà pensare anche ai movimenti da fare nella rosa rossonera. Tra rinnovi, cessioni e possibili acquisti, la dirigenza dovrà sciogliere molti dubbi in vista del futuro. Gazzetta.it parla di alcuni casi specifici in casa Milan con le percentuali di un possibili addio durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco la situazione di Luka Jovic .

Calciomercato Milan, Jovic resta? Percentuali molto alte

Come ricorda la rosea, Luka Jovic è passato dall'essere un giocatore fuori dai piani dal Milan a diventare il titolare in attacco di Sergio Conceicao. I rossoneri potrebbero rinnovare il contratto anno dopo anno. Luka potrebbe diventare una punta e un uomo affidabile per il futuro del club, che può giocare bene sia da solo che in compagnia di un altro attaccante. In più è abituato a giocare a certi livelli. Secondo la rosea le possibilità di addio di Jovic sono al 20%.