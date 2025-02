Calciomercato Milan, Joao Felix: spunta una clamorosa novità per il futuro

Calciomercato Milan, Joao Felix: c'è la prelazione con il Chelsea. Incontro per...

L'operazione con il Chelsea, come ricorda Calciomercato.com, si è chiusa in prestito secco da 2 milioni di euro più bonus per un massimo di altri tre milioni di euro. La spinta dello stesso Joao Felix potrebbe spingere i rossoneri a riscattarlo durante il calciomercato estivo. Il Milan avrebbe una sorta di prelazione sul portoghese in vista della prossima stagione: con il Chelsea l'appuntamento sarebbe a fine giugno per concordare i nuovi termini economici per una cessione che non sarebbe più in prestito, ma a titolo definitivo. LEGGI ANCHE: Feyenoord-Milan, quanto manca Loftus-Cheek! Conceicao senza alternative>>>