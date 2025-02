Maccarone: “Milan mercato migliore, Joao Felix valore aggiunto, può fare la…”

“Scudetto? Conte vuole far capire che, dopo il fallimento della scorsa stagione, ci vuole tempo”, ha affermato Maccarone. “Con la partenza di Kvara, non è arrivato un sostituto all’altezza. Era un giocatore che cambiava le partite, quindi ora Conte ha un’arma in meno per puntare al titolo. Ma nonostante ciò, è primo in classifica e sa che, anche se inizialmente non era l’obiettivo, lo Scudetto è ancora alla sua portata”. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio per Milan e Inter: il futuro di San Siro prende forma >>>