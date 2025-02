Calciomercato Milan, Joao Felix: il Chelsea non apre al prestito. I dettagli

Il Milan ha appena dato il suo benvenuto a Santiago Gimenezsbarcato a Milano. I rossoneri potrebbero non avere chiuso con le operazioni in attacco. In uscita resterebbero Okafor e Jovic, mentre la dirigenza spingerebbe per chiudere il colpo Joao Felix in prestito dal Chelsea. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha postato su X le ultime novità sulla trattativa per l'attaccante portoghese.