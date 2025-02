Calciomercato Milan, Pedullà: “Joao Felix va seguito”. Ecco cosa serve

"E' arrivato Gimenez , lui ha spinto ed è stato pagato meno della clausola". Così Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , ha parlato del Milan in un suo video su 'YouTube'. " E' un grandissimo colpo e un affare dal punto di visto economico . Tomori si è preso una pausa di riflessione che potrebbe essere definitiva. Non vorrebbe tornare a Londra sponda Tottenham. Le lacrime di Calabria gli fanno onore, una vita al Milan. Ora va al Bologna".

Milan, senti Pedullà: "Joao Felix? Va seguito. Gimenez è un grandissimo colpo"

Poi Pedullà ha fatto il punto su altre possibili mosse del Milan, nel dettaglio in attacco: "Vediamo se arriva qualcosa per Okafor. In Italia c'è Jorge Mendes. La situazione per Joao Felix: occhio agli slot prestiti del Chelsea. La necessità che il Milan faccia qualche uscita e incassi. Camarda è stato trattenuto dal Milan. La vicenda Joao Felix va seguita".