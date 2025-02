Calciomercato Milan, Tomori resta. Rifiutato il Tottenham

Calciomercato Milan, come riportato dall'esperto Luca Bianchin, Fikayo Tomori ha rifiutato il Tottenham ed è pronto per giocare domani

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a studiare le possibili mosse in questi ultimi giorni. La sessione si chiuderà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Manca quindi molto poco, ma la dirigenza del Milan starebbe comunque provando a chiudere altri colpi in entrate e in uscita. Come riportato dall'esperto de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin, Fikayo Tomori avrebbe rifiutato il Tottenham ed è pronto per giocare domani. Ecco il post su X.