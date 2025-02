Milan, Conceicao: “Tomori? Giocherà se lo reputo giusto. Gimenez…”

Domani, domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18:00 , ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter . Partita valida per la 23^ giornata della Serie A 2024-25 . I rossoneri arrivano a questa sfida fondamentale non al meglio vista la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il mercato che impazza. Sergio Conceicao non ha neanche tutti i giocatori a disposizione e avrà scelte pressoché forzate. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole sul mercato, Tomori e Gimenez.

Milan, Conceicao e il mercato: il punto su Tomori e Gimenez

"Non posso parlare di Gimenez, non è ufficiale. Per quanto riguarda Fikayo Tomori, conto su tutti. Ho fatto un esempio anche ai giocatori. Ci sono una decina di giocatori al Porto con me che hanno lasciato a zero e hanno giocato fino all'ultimo secondo, vincendo anche coppe. Non mi importa, faccio giocare chi penso sia meglio. Il mercato non importa. Domani giocherà Fikayo Tomori se lo reputo giusto, ho fiducia su tutti. Gimenez è un bel giocatore, ma non è una novità, dico una cosa normalissima, non mi va neanche".