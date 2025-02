Milan-Inter, la Curva Sud canterà: cori e striscioni prima e durante il derby

Prima dell’inizio della sfida, la Curva Sud esporrà uno striscione per chiarire la propria posizione sulla situazione delle curve e sul clima di tensione che si è creato nelle ultime settimane. Un messaggio diretto che accompagnerà l’ingresso delle squadre in campo.

Inoltre, dalle ore 15, i tifosi rossoneri si ritroveranno in Piazza Axum, davanti allo stadio, per un momento di aggregazione. Striscioni, torce e cori accompagneranno l’attesa del fischio d’inizio, in un’atmosfera infuocata che anticipa il clima della stracittadina.