Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio , un altro nome che potrebbe infiammare le ultime ore di mercato è quello di João Félix . Sérgio Conceição ha chiesto espressamente l’arrivo del talento portoghese, ma le richieste del Chelsea per un prestito di cinque mesi sono considerate troppo alte dal Milan . La trattativa rimane comunque aperta, ma servirà uno sforzo economico importante per portare l’ex Atlético Madrid a Milano.

Con poche ore rimaste alla chiusura del mercato, il Milan sta cercando di completare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tra colpi in entrata e uscite già definite, questi ultimi giorni si preannunciano decisivi per il futuro della squadra di Conceicao.