Il secondo colpo del mercato rossonero è appena atterrato a Milano. Santiago Gimenez e le prime parole a Milano. Bagno di folla

Santiago Gimenez è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante messicano, in arrivo dal Feyenoord, è appena atterrato a Milano (aeroporto Linate Prime) ed è pronto a vestire la maglia rossonera. Domani mattina visite mediche e poi la firma. Gimenez è arrivato all'hotel Meilà di Milano. Ecco le sue prime parole: "Sono molto contento. Perché il Milan? E' un grande club". Bagno di folla per il messicano, che si è fermato anche per firmare autografi. Video dal nostro inviato Stefano Bressi.