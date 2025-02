Calciomercato Milan, Joao Felix: due cessioni per trattenerlo. Il piano

Joao Felix, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è felice al Milan e il club è convinto di avere preso un possibile crack mondiale. Per il portoghese non c’erano i tempi tecnici per trovare l’intesa sulla cifra del riscatto con il Chelsea: durante il calciomercato estivo era stato pagato cinquantadue milioni più commissioni. Tra un paio di mesi, l'obiettivo del Milan sarebbe quello di preparare il terreno per trovare un accordo. L'opzione potrebbe essere ancora in prestito, ma stavolta con obbligo di riscatto fissato intorno a quota quaranta milioni con l’aggiunta di bonus. Il Milan potrebbe cedere uno o due big per fare questo colpo di calciomercato. Il primo candidato sarebbe Theo Hernandez, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026, ma secondo la rosea non sarebbe da escludere neanche una possibile cessione di Leao.