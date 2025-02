Calciomercato Milan, retroscena Leao: no all’Arabia in estate per …

Nella giornata odierna i colleghi di 'TuttoMercatoWeb' hanno fatto l'elenco di tutti quei giocatori che nel corso della sessione estiva di calciomercato hanno detto no all'Arabia Saudita, citando anche Rafael Leao del Milan. Il portoghese, come noto, ha firmato da qualche tempo il rinnovo di contratto con il club rossonero, che lo rende il più pagato in rosa. Non solo, perché sarebbe stata inserita una clausola di circa 175 milioni di euro, che è sostanzialmente la cifra che sono chiamati a spendere i club in caso lo volessero. Non l'ha pagata il Barcellona, che pure lo avrebbe voluto in rosa, mentre è stato proprio lui a rifiutare la Saudi Pro League.