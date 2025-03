Calciomercato Milan, il Real Madrid non molla Jimenez: il punto della situazione

Come riportato da il portale todofichajes.com, il Milan sarebbe determinato a tenersi Alex Jimenez anche per le prossime stagioni. Il Real Madrid, si legge, può contro riscattare il giocatore sia questa estate che nella prossima, ma il Milan vedrebbe Jimenez un elemento chiave per il progetto futuro dei rossoneri, che starebbero cercando di fare di tutto per tenerlo tra le proprie fila. Il Real Madrid starebbe comunque monitorando con molta attenzione il terzino spagnolo. I blancos sarebbe soddisfatti dei progressi di Jimenez e non sarebbe escluso che lo possano riportare indietro già in estate. La speranza del Milan resterebbe quella di tenerlo anche per le prossime stagioni. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic surclassa Lautaro Martinez: i numeri parlano chiarissimo>>>