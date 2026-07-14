Calciomercato Milan, Jashari resta una priorità per l'Atalanta: il punto della situazione

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l'Atalanta non perde di vista Ardon Jashari che sarebbe il primo nome della lista della Dea da fine maggio. Attenzione massima sul mediano svizzero, con l'Atalanta che vuole aspettare la decisione finale del Milan sul suo giocatore, senza fretta e senza accelerare per quanto riguarda altri profili. Se il Diavolo non dovesse aprire alla cessione, si valuteranno altre alternative.

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Il rientro dai Mondiali 2026 e la coppia ideale di Ruben Amorim

Da capire ancora il destino del mediano svizzero, che si unirà al gruppo tra qualche giorno dopo l'avventura ai Mondiali con la Svizzera, terminata ai quarti di finale contro l'Argentina. Sulla carta, insieme a, dovrebbe essere uno dei punti chiave del centrocampo rossonero.

Amorim vuole due mediani fisici, atletici, veloci e in grado di pressare per tutta la partita. Questa coppia potrebbe essere davvero molto interessante per il Milan a partire dalla prossima stagione.

Le cifre dell'affare e il nodo legato allo svincolato Modric

Jashari avrà bisogno di più minuti per ripagare il grande investimento fatto la scorsa stagione dal Milan: i rossoneri lo hanno pagato più di 30 milioni di euro (bonus compresi) al. Una cifra importantissima e, per questo motivo, è anche complesso cederlo: servirebbe un'offerta molto importante per evitare una minusvalenza.

In più il Milan non ha ancora la certezza sulla decisione di Luka Modric, che ad oggi resta ancora svincolato: proprio per questo motivo, Jashari non dovrebbe muoversi e verrà valutato da Amorim quando raggiungerà la squadra. Lo svizzero ha le qualità per potersi prendere la mediana, guidato dall'allenatore portoghese.