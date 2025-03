Calciomercato Milan, Isaksen e il retroscena: fu segnalato a Maldini

La Lazio ha vinto una partita pazzesca in Europa League. Conquistato il campo del Viktoria Plzen con una magia di Gustav Isaksen al 97’. Un grandissimo gol dell'esterno biancoceleste che ha un'importanza fondamentale. La rete è arrivata con la Lazio in 9 contro 11 per il rosso di Rovella e poi quello di Gigot. La squadra non ha mollato e ha ipotecato i quarti vincendo 2-1. Isaksen, che sta crescendo sempre di più con la Lazio, avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Ecco il retroscena di calciomercato.

Calciomercato Milan, ricordi Isaksen? Era il piano b di Chukwueze

Il primo dirigente a mettere gli occhi su Isaksen fu Moncada, così scrive Calciomercato.com. In qualità di capo dell'area scouting, lo segnalò a Paolo Maldini e Frederic Massara. Poi Moncada provò a portarlo al Milan appena dopo la promozione a direttore dell'area tecnica. Come ricorda il sito specializzato, Isaksen era un obiettivo di calciomercato del Milan, ma non primario. Preso in considerazione come piano b a Samuel Chukwueze. Come vi ricorderete, la trattiva per il nigeriano con il Villarreal fu lunga e incerta. Dopo quasi due stagioni, Isaksen brilla con Lazio, mentre Chukwueze fa fatica a imporsi al Milan.