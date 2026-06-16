Il calciomercato estivo si accede attorno al nome di Mortem Hjulmand. Il centrocampista danese di 26 anni, attuale captano dello Sporting Lisbona, è diventato il desiderio di diversi grandi club europei, tra cui anche il Milan.

Calciomercato Milan, intreccio Hjulmand

L'ombra del Milan

In prima fila per il giovane risulta esserci. Diego Simeone ha deciso di inserire il danese nella lista delle priorità per rinforzare la mediana dei Colchoneros. Secondo quanto riferito da A Bola, i contatti si stanno intensificando, anche se però l'Atletico non ha ancora formalizzato un'offerta ufficiale. Tuttavia, la dirigenza del club spagnolo sta continuando a lavorare per cercare di ammorbidire le pretese dello Sporting.Attenzione, però, ad un possibile colpo di scena. Nelle ultime ore sembrerebbe che ilsi sia inserito con molta forza nella corsa al giovane, spinto dal nuovo allenatore Ruben Amorim . L'ex Manchester United conosce molto bene il centrocampista, vista la precedente esperienza sulla panchina del club portoghese.

Al momento non ci sono dei colloqui ufficiali tra il club di via Aldo Rossi e quello portoghese, ma il nome di Hjulmand potrebbe salire ben presto in cima alla lista dei sogni rossoneri. Il calciatore, in caso di fumata bianca con i rossoneri, farà ritorno in Italia, paese che lo ha visto esplodere con il Lecce.

L'analisi: l'ostacolo economico e i numeri

A fermare l'entusiasmo dei tifosi rossoneri è la valutazione del cartellino. Lonon vuole fare sconti e chiede una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro, richiesta molto elevata ma giustificata dall'ottimo rendimento del giovane.

Nell'ultima stagione con lo Sporting, Hjulmand ha collezionato 27 presenze, di cui 26 da titolare, giocando ben 2325 minuti diventando una delle pedine più usate dell'intera rosa portoghese, ma non è finita qua: a referto anche 3 gol e ben 4 assist ai propri compagni.