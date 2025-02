Calciomercato Milan, interesse per De Cuyper. C’è la fila

Il Milan potrebbe cambiare molto in estate. In caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i rossoneri potrebbero rivoluzionare tutti, sia a livello di rosa, sia a livello dirigenziale. Theo Hernandez sarebbe il big più in bilico. Girano già tanti nomi per il possibile futuro della fascia rossonera. Tra questi anche quello di Maxim De Cuyper del Bruges. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del terzino belga. Ecco le ultime novità sul suo profilo X.