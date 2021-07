Calciomercato Milan – Interessa Tadic, grande eco in Serbia

Dusan Tadic, fantasista dell'Ajax, è diventato un obiettivo di calciomercato del Milan. In Serbia sono ottimisti circa la chiusura dell'affare

Carmelo Barillà

Continua il casting del Milan in questa sessione di calciomercato per il ruolo di trequartista: l'ultimo nome è quello di Dusan Tadic. Il serbo dell'Ajax pare essere balzato in pole position nelle preferenze rossonere. Il calciatore sarebbe entusiasta all'idea di vestire la maglia del Diavolo, ma il club olandese non vorrebbe privarsi di un leader tecnico e carismatico.

Classe 1988, Tadic è entrato nei radar del Milan per questa sessione estiva di calciomercato soltanto nelle ultime ore. Da anni faro della trequarti dell'Ajax, il serbo ha disputato stagioni in crescendo, affermandosi come uno dei pezzi pregiati della squadra di Amsterdam. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Vojvodina, Groningen, Twente e Southampton, prima di arrivare nella capitale olandese.

Ottimi i numeri dell'ultima stagione con la maglia biancorossa: 52 partite in tutte le competizioni, condite da 22 gol e addirittura 26 assist. Calciatore di caratura internazionale (grazie agli anni con la selezione serba e in Champions ed Europa League), Tadic è un trequartista moderno, capace di agire in diversi ruoli del reparto offensivo. Spesso ha fatto anche il "falso nueve", tipico del calcio dell'Ajax.

Tecnica sopraffina, mancino delicato e tanto, tanto altruismo. I 26 assist sfornati nella scorsa stagione ne dimostrano la generosità nei confronti dei compagni, pronti a sfruttare le sue imbucate. Ma non solo qualità sul campo. Infatti, il suo carisma e la sua personalità lo hanno portato ad indossare la fascia di capitano dell'Ajax, dopo la cessione di Matthijs de Ligt alla Juventus.

Inutile dire che per il Milan sarebbe un ottimo colpo, ovviamente ai giusti prezzi per un calciatore che, ricordiamo, ha 33 anni. Il Diavolo ha già preso contatti con il suo entourage: Tadic, attualmente, è sotto contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2023 e guadagna 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Cifre alla portata dei rossoneri. Potrebbe essere davvero Tadic il nuovo trequartista del Milan. Le conferme arrivano anche dalla Serbia, patria del calciatore.

prima pagina sportiva del quotidiano serbo 'Kurir' dedicata a Tadic, obiettivo del Milan

Il quotidiano 'Kurir', infatti, apre la sezione dedicata allo sport con un titolo emblematico: "Bomba, Dusan Tadic blizu transfera u Milan, gde ga ceka Ibrahimovic!". Tradotto in italiano suona più o meno così: "Bomba, Dusan Tadic vicino al trasferimento al Milan, dove lo attende Ibrahimovic!". Un'ulteriore conferma del possibile affare. Il Milan fa sul serio per Tadic, obiettivo concreto per la trequarti. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>