Calciomercato Milan – Incontro con Serginho: le ultime su Leo Duarte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In tanti si chiedono se il Milan acquisterà un difensore centrale in vista della stagione che sta per iniziare. Considerando infatti i problemi fisici di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, Stefano Pioli rischia di avere già problemi nelle prime gare di questa annata.

Calciomercato Milan: il futuro di Leo Duarte

A tal proposito, così come viene riportato da gianlucadimarzio.com, quest’oggi a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Serginho. Il tema caldo è il futuro di Leo Duarte, che, nella scorsa stagione, non è riuscito a dimostrare il suo valore anche a causa di alcuni problemi fisici.

La situazione

Secondo le ultime indiscrezioni, Il Milan non vuole rinunciare a Leo Duarte. Il difensore centrale è convinto di riuscire a dimostrare in questa stagione il proprio valore, e dunque la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno in ogni caso valutando se acquistare un altro centrale per tamponare la falla al centro della difesa.

