Calciomercato Milan – La strategia per acquistare Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic in rossonero? Come noto il Milan, in questa sessione di calciomercato, è alla caccia di un difensore centrale. Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, infatti, sono ancora fermi ai box per i rispettivi infortuni. A disposizione di Stefano Pioli ci sono soltanto Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Léo Duarte. Il quale, però, al momento non offre adeguate garanzie.

Milan, obiettivo Milenkovic

L’obiettivo prioritario del Milan, si sa, è Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina che Pioli ben conosce per averlo fatto giocare a Firenze. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, da oltre due mesi, il Diavolo stia trattando Milenkovic con i viola. La società presieduta da Rocco Commisso, però, è un osso particolarmente duro. Il Milan, dalla sua, vanta un ottimo rapporto con Fali Ramadani, agente del calciatore.

Milenkovic, elemento duttile per la difesa del presente e del futuro

Grazie proprio ai buoni uffici di Ramadani con il Milan, per ora Milenkovic non ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2022. Lui, elemento duttile in grado anche di giocare come terzino destro, può rappresentare un investimento di grande livello per il Milan. Il classico giocatore che, secondo il quotidiano romano, sarebbe in grado di spostare gli equilibri in difesa ed aiutare il Milan nella sua corsa verso le zone alte della classifica.

Milenkovic costa tanto: Milan, dovrai cedere qualcuno

Prima di acquistare Milenkovic, che i viola valutano 35-40 milioni di euro, però, il Diavolo dovrà vendere qualcuno dei suoi giocatori per fare cassa. In uscita, per quanto concerne la difesa, ci sarebbero Musacchio e Duarte. Dalle loro partenze, però, il club di Via Aldo Rossi non dovrebbe incassare grandissime cifre. Oltre a loro, sulla lista dei partenti anche Rade Krunić, e, soprattutto Lucas Paquetá.

Via Paquetá per favorire l’arrivo di Milenkovic?

Il brasiliano, valutato 22-23 milioni di euro, piace all'Olympique Lione e ad alcune squadre spagnole. Soprattutto dall'eventuale partenza di Paquetá, dunque, potrebbe arrivare il tesoretto per convincere la Fiorentina a mollare Milenkovic.