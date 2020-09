CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 14 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ laurea Andrea Pirlo definitivamente allenatore dopo il 5-0 della Juventus in amichevole contro il Novara. Il tecnico, però, chiede un centravanti, visto che Gonzalo Higuaín è volato in MLS. Il preferito è Edin Dzeko della Roma, mentre sembra complicarsi la pista Luís Suárez.

A proposito di attaccanti: Vedat Muriqi, finalmente, è approdato a Roma. È lui il nuovo granatiere della Lazio di Simone Inzaghi. In alto, sotto la testata, le parole di Nicolò Zaniolo sui social. L’intervento per la ricostruzione del legamento del ginocchio è andato bene, il calciatore non vede l’ora di rientrare a giocare per i giallorossi.

In basso, si parla di calcio estero. L’Everton di Carlo Ancelotti ha vinto 1-0 in casa del Tottenham di José Mourinho al debutto in Premier League. Il tutto mentre Kylian Mbappé fa sapere al PSG di voler andar via nell’estate 2021.

