Calciomercato Milan – Chiesa, trattativa sotto traccia: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Sandro Tonali, il Milan ha messo nel mirino Federico Chiesa. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Da possibile intrigo di calciomercato, infatti, il nome del numero 25 viola è sempre più associato ad una vera e propria trattativa. Negoziati che, per adesso, vedono Milan e Fiorentina lavorare sotto traccia.

Milan, piace Milenković. Ma chiesto anche Chiesa

Tra Milano e Firenze, ha spiegato la ‘rosea‘, sono avvenuti molti contatti. Il tema principale delle tante chiamate rossonere era Nikola Milenković, classe 1997, difensore centrale serbo che tanto piace al Diavolo. Poi, però, i discorsi sono andati anche su Chiesa. Il calciatore italiano, come noto, è in uscita dai viola. Le squadre interessate a lui, Inter e Juventus su tutte, si sono però via via defilate.

Chiesa, prezzo in picchiata. L’affare è comunque difficile

Il Milan, di fatto, ora si trova in una posizione privilegiata per acquistarne il cartellino. Rocco Commisso, Presidente della società gigliata, era partito da una richiesta di 60 milioni di euro. Con il passare dei giorni, però, sta scendendo verso un prezzo più ragionevole: 40 milioni di euro. L’affare, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, resta difficile. Paolo Maldini e Frederic Massara, con la Fiorentina, hanno sempre Milenković come priorità.

Riserbo su Rebić: accordi taciti tra rossoneri e viola?

L’eventuale acquisto del numero 4 viola comporterebbe un notevole esborso di soldi. Sotto traccia, però, Milan e Fiorentina ragionano anche su Chiesa. Il riserbo sulla trattativa tra Milan e Eintracht Francoforte per Ante Rebić, di cui la Fiorentina è spettatrice interessata, fa pensare che tra i rossoneri e i viola possa esserci un tacito accordo che riguardi i nomi dei due obbiettivi rossoneri Chiesa e Milenković.

Chiesa al Milan? In settimana arriva Commisso …

In questo senso, quindi, l’arrivo di Commisso a Firenze in settimana potrebbe essere significativo per dare un ordine a queste trattative in uscita. La strada sembra tracciata, ora bisognerà vedere se Milan e Fiorentina riusciranno a trovare la strada giusta per portare Chiesa in maglia rossonera. UN EX ROSSONERO, INTANTO, SI APPRESTA A TORNARE IN ITALIA >>>