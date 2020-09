Calciomercato Milan – Milenkovic o Pezzella: pressing sulla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic o Germán Pezzella, il Milan alza il pressing. Come riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi ha fortemente bisogno di reperire sul mercato un nuovo difensore centrale.

Milenkovic o Pezzella per una difesa ridotta all’osso

La squadra di Stefano Pioli, infatti, comincerà ufficialmente giovedì la nuova stagione, sfidando in trasferta lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League, con il reparto ridotto all’osso. Il capitano Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio sono infortunati. A disposizione soltanto Simon Kjaer, Léo Duarte ed il giovane Matteo Gabbia.

Milenkovic è il preferito del Milan

Gli obiettivi del Milan, secondo il quotidiano generalista, sono da ricercare in casa Fiorentina. Il prescelto del Diavolo sarebbe Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo ex Partizan in grado di giocare all’occorrenza anche da terzino destro. Per privarsi di lui, però, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, chiede almeno 40 milioni di euro.

Piace molto anche Pezzella

Non piace meno, però, ai rossoneri Germán Pezzella, classe 1991, difensore argentino che ha ereditato la fascia di capitano, a Firenze, dopo la scomparsa di Davide Astori. Il pregio di Pezzella, rispetto a Milenkovic, è che costa molto di meno. Entrambi, tanto Milenkovic quanto Pezzella, hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Milenkovic e Pezzella: rinnovo ora o cessione

Questo, ha commentato il ‘CorSera’, mette la società gigliata in una posizione non semplice. O prolungano i rispettivi contratti, infatti, o potrebbero essere ceduti già in questa sessione di calciomercato. In settimana, Milan e Fiorentina torneranno a sentirsi per parlare del trasferimento di uno dei due alla corte rossonera.

Si rinvierà tutto agli ultimi giorni di mercato?

I club cercheranno di capire la fattibilità di un’operazione nell’immediato oppure se si dovrà rinviare il tutto agli ultimi giorni di mercato. Sessione che, si ricorda, terminerà il prossimo 5 ottobre, a torneo di Serie A già iniziato. POSSIBILE, ALTRO COLPO DEL MILAN IN CASA FIORENTINA: VAI ALLA NEWS >>>