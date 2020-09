Ex Milan – Pato verso lo Spezia insieme a un altro big

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Poteva essere uno dei più grandi di sempre, ma la sfortuna si è messa di mezzo e Pato si è perso per strada. Il Papero, che nella testa dei tifosi del Milan sarà sempre una giovane promessa non mantenuta, ormai ha 31 anni e nelle ultime stagioni ha girovagato. Attualmente è svincolato, dopo l’ultima esperienza al San Paolo, ed è il sogno di mercato dello Spezia, neopromosso in Serie A, dove giocherà per la prima volta. I liguri sognano in grande e vuole mettere a segno colpi importanti. Il brasiliano è uno di questi e l’ipotesi di prenderlo a zero è allettante. Così come svincolato è anche Yaya Touré, altro obiettivo dello Spezia. Ivoriano classe 1983, ha giocato sei mesi nel QD Huanghai, per poi svincolarsi a gennaio.

