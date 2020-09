GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 14 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla Juventus di Andrea Pirlo. Basta il 5-0 in amichevole contro il Novara, compagine di Serie C, per far dire alla ‘rosea‘ come il nuovo tecnico bianconero sia “oltre il Sarrismo”.

Pirlo si gode Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski, ma chiede a gran voce che gli acquistino un centravanti. Quindi, in basso, si parla del calciomercato delle due milanesi. L’Inter aspetta Arturo Vidal, che si è liberato dal Barcellona. Ma Antonio Conte vuole anche uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri dal Chelsea.

Il Milan, invece, conta di poter prendere Federico Chiesa dalla Fiorentina. Come? Vendendo Lucas Paquetá ed aspettando che i viola calino le pretese per l’attaccante.

