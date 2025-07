Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, oltre a Malick Thiaw e Álvaro Morata, per i quali è in stand-by la trattativa con il Como, ci sono altri tre giocatori in uscita dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato: si tratta di Yacine Adli, Ismaël Bennacer e Noah Okafor.