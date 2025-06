Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come Igli Tare, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, voglia affiancare a giocatori stagionati (Granit Xhaka, Luka Modrić) anche un giovane in rampa di lancio a centrocampo.