Calciomercato Milan, accelerata per Xhaka: lo svizzero apre ai rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questa sessione di calciomercato , ha fatto il punto della situazione su Granit Xhaka , classe 1992 , centrocampista svizzero di origini kosovare in forza al Bayer Leverkusen e nel mirino del Diavolo.

La buona notizia, secondo la 'rosea', è che Xhaka ha dato una grande apertura al trasferimento al Milan. Quella cattiva, invece, è che il Bayer non è poi così rassegnato a perdere il fulcro della sua mediana. Almeno, non a buon mercato. In questa settimana Igli Tare, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, proverà l'affondo per l'ex Arsenal: già domani forse primo contatto approfondito tra i due club.