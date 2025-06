Calciomercato Milan, Moncada punta forte sul giovane talento della Liga

La prima finestra del calciomercato estivo (1°-10 giugno) è alle spalle e, ufficialmente, ora i battenti riapriranno il prossimo 1° luglio (fino al 1° settembre), ma, in realtà, il Milan continua a lavorare - in entrata e in uscita - per consegnare il prima possibile al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, una rosa competitiva per puntare a vincere lo Scudetto nella stagione 2025-2026. Al quarto piano di Via Aldo Rossi c'è tanto movimento. La mole di lavoro è enorme e i dirigenti saranno chiamati a far fronte a importanti responsabilità. PROSSIMA SCHEDA