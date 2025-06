Calciomercato, Napoli e Milan su Nunez: la richiesta del Liverpool

L'Italia, la Serie A, forse una terra e un campionato più affini al suo modo di vivere e di giocare, potrebbero rappresentare il palcoscenico ideale per rilanciarsi. Sia Conte per il Napoli sia Allegri per il Milan chiedono un attaccante di livello in questo calciomercato estivo e Núñez potrebbe essere la scelta giusta per affiancarsi o a Romelu Lukaku in azzurro o a Santiago Giménez in rossonero.