Calciomercato Milan, incredibile: Giménez già va via? Lo scenario

La caccia del Milan a un centravanti di grosso calibro rischia di imporre delle inevitabili riflessioni nel clan di Santiago Giménez , che potrebbe anche clamorosamente iniziare a guardarsi intorno con l'obiettivo di andare via già in questa sessione estiva di calciomercato . Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, la posizione di Giménez è in bilico!

Il Milan ha investito 35 milioni di euro, bonus inclusi, per strappare Giménez al Feyenoord nell'ultimo calciomercato invernale: lui ha ripagato in parte con 6 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Ora: il Milan, che saluterà Tammy Abraham e Luka Jović, con l'inglese che tornerà alla Roma per fine prestito e il serbo che non rinnoverà il contratto, cerca un nuovo attaccante. Visto che anche il giovane Francesco Camarda e il rientrante Lorenzo Colombo andranno via in prestito.