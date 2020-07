Calciomercato Milan – Il Diavolo torna su Tonali: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Sky Calcio Show – L’Originale‘, il Milan sarebbe tornato su Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia. Su Tonali sembravano essere in largo vantaggio Inter e Juventus, ma non stanno affondando il colpo. Il Milan, quindi, starebbe pensando di nuovo al numero 4 delle ‘Rondinelle‘, forte anche del gradimento del calciatore alla soluzione rossonera. HA PARLATO DEL SUO FUTURO ANCHE ZLATAN IBRAHIMOVIC: PER LE SUE DICHIARAZIONI, VAI ALLA NEWS >>>

