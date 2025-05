Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Reijnders: ecco il piano

Tijjani Reijnders ha da poche settimane firmato il contratto con il Milan, ma non è detto che nel suo futuro non possa esserci il Barcellona, che già lo ha seguito in passato e che avrebbe un piano per il prossimo calciomercato. Il club blaugrana, infatti, già da diverso tempo sarebbe interessato al centrocampista olandese, che nel corso delle ultime stagioni ha fatto un salto di qualità forse anche inatteso. Già ai tempi dell'AZ Alkmaar sulle sue tracce c'era la società catalana e lui, diverse volte nel corso degli ultimi mesi, ha rivelato di aver preferito il Diavolo in fase di decisione.