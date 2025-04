Milan, Reijnders e l’amore per il club: il nuovo tatuaggio non lascia dubbi

Tijjani Reijnders ha dimostrato il suo amore per il Milan e il suo legame con questo club tramite un tatuaggio. Nelle ultime ore, infatti, il tatuatore Robin Carels ha pubblicato una serie di foto che riguardano il centrocampista rossonero e la compagna Marina. I due hanno deciso di fare una serie di tatuaggi importanti evidentemente per la loro famiglia. Uno di questi raffigura i due insieme al figlio, mentre l'olandese ha impresso sulla propria pelle il n° 14, scritto in italiano, che è il numero che veste nel Diavolo. Ecco, dunque, la foto.