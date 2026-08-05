Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il Milan continua a seguire con interesse Dario Osorio: le parole dell'esperto di mercato
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Il mercato del Milan non dorme mai e guarda sempre con attenzione alle varie stelline del calcio internazionale. Secondo quanto riferito in esclusiva da Matteo Moretto sul proprio profilo X, la dirigenza rossonera sembrerebbe seguire con molto interesse il profilo di Dario Osorio, gioiello classe 2004 del Midtjylland.
Calciomercato Milan il diavolo segue OsorioNon si tratta di un semplice sondaggio esplorativo, am di un monitoraggio costante: gli scout rossoneri non hanno mai tolto gli occhi di dosso al classe 2004, ritenuto un profilo perfettamente in linea con la nuova filosofia del club.
Chi è Osorio?Attaccante esterno capace di agire sulla fascia destra, Osorio ah già dimostrato di possedere una tecnica davvero sublime, regalando degli strappi incredibili con addosso la maglia del club danese. Cresciuto nell'Universidad de Chile, il giovane talento cileno si sta imponendo in Europa a suon di giocate, attirando l'attenzione d numerosi club europei.
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