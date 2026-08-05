Seguito dal Milan per la trequarti, Can Uzun è 'vicino' all'approdo in Turchia: le ultime da Istanbul
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Il nome di Can Uzun ha fatto sognare per diverse settimane la dirigenza del Milan. Il profilo del giovane classe 2005 dell'Eintracht Francoforte rispondeva a tutti i requisiti richiesti dal diavolo per la trequarti: qualità, fiuto del gol e margini ampi di crescita. Tuttavia, la corsa al giovane rischia di compromettersi.
Milan, niente Can Uzun?Nelle ultime ore sembrerebbe essersi registrato un forte interessamento del Galatasaray, che ha deciso di spingere sull'acceleratore per bruciare la concorrenza internazionale, in primis quella del Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista turco di Yeni Acik Ertan Suzkun, la società turca avrebbe avviato i primi contatti con il club tedesco.
Il Galatasaray sembrerebbe far sul serio: è pronto a mettere sul piatto d'argento un'offerta d'acero importante. Tuttavia, la trattativa non è semplice come si pensa: le richieste dell'Eintracht restano comunque molto alte, ma la volontà della società turca potrebbe far smuovere qualcosa.
Se per settimane il Milan ha seguito la situazione da vicino, oggi la strada appare molto in salita. Qualora l'accordo economico tra le due società dovesse arrivare, il calciatore ha già espresso un parere più che positivo per il su trasferimento a Istanbul.
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