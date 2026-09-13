Arrivano notizie dalla Turchia: Gundogan potrà lasciare il Galatasaray a gennaio. Milan interessato?
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Non è iniziata molto positivamente la stagione di Ilkay Gündogan al Galatasaray. Il calciatore tedesco di origini turche ha totalizzato solamente undici minuti con la squadra turca, venendo bersagliato anche dai vari media e sui social, dove i tifosi hanno chiesto l'addio.
Milan, idea Gundogan?Proprio per questo motivo, secondo quanto riferito dal giornale turco Sözcu, la squadra giallorossa ha iniziato a pensare ad una possibile cessione. Secondo quanto detto dal giornalista Ibrahim Seten inoltre, sul canale YouTube 343 Digital', l'ex calciatore del Manchester City potrebbe trasferire negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, ma su di lui ci sarebbero anche diversi club europei, soprattutto italiani che sarebbero alla ricerca di un rinforzo d'esperienza. Anche il Milan di Amorim si potrà inserire nella corsa? Questo ce lo dirà solo il tempo.
Gündogan era arrivato al Galatasaray, la sua squadra del cuore, nell’autunno 2025. Nel corso della passata stagione ha giocato ben 38 match, collezionando 2 gol e 5 assist, ma quest’anno non sta riuscendo a trovare il giusto spazio. La causa è ovviamente tattica e sportiva dato che non ci sono, ad oggi, dissapori con l’allenatore Okan Buruk.
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