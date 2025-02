Sembrava tutto fatto per la cessione in prestito di Francesco Camarda dal Milan al Monza in questo calciomercato invernale. Poi, però ...

Nei giorni scorsi Milan e Monza hanno intavolato una trattativa per la cessione in prestito di Francesco Camarda , attaccante classe 2008 , dai rossoneri di Sérgio Conceição ai brianzoli di Salvatore Bocchetti .

Calciomercato Milan - Camarda al Monza? La situazione

La formula dell'operazione, un prestito secco per 18 mesi, fino al 30 giugno 2026. Con la clausola, però, in favore del Milan, di richiamare alla base Camarda al termine di questa stagione (30 giugno 2025) per qualsiasi motivo. Anche, per esempio, in caso di retrocessione dei biancorossi in Serie B.