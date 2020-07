Calciomercato Milan – I motivi che spingono Ibrahimovic a restare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport e come anticipato da Pianetamilan.it, Zlatan Ibrahimovic con ogni probabilità al Milan anche nella prossima stagione.

Per farlo, Ibrahimovic potrebbe ridursi in maniera sensibile l'ingaggio, accettando uno stipendio da tre milioni di euro. Dietro la decisione dell'attaccante c'è sicuramente la scelta di confermare Stefano Pioli. Il tecnico gli ha dato responsabilità importanti e per questo motivo, dopo tanti alti e bassi, l'affetto per il Milan ha vinto e si è affermata la volontà di restare in rossonero. Importante anche la permanenza di Paolo Maldini, che sembrava destinato ad andarsene, ma il dietrofront su Ralf Rangnick ha cambiato tutto.