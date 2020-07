Ambrosini: “Rafael Leao? Le qualità ci sono, ma occhio all’aspetto mentale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha affrontato il tema Rafael Leao. Il giocatore portoghese ha delle qualità enormi, ma l’ex rossonero ha posto l’accento su alcuni suoi difetti. Questo il suo pensiero: “Bisogna capire quanta voglia abbia il ragazzo di superare certi limiti caratteriali, quest’anno un paio di volte l’ho visto entrare con un atteggiamento non giusto”.

“Le caratteristiche e le qualità ci sono, l’aspetto mentale è qualcosa che matura senza avviso. È molto giovane, arriverà il momento in cui se per troppi anni continua a rimanere potenzialmente un grande giocatore alla fine magari non lo è. Ma lui è arrivato adesso quindi ne ha di tempo”.

