Calciomercato Milan – Ibrahimovic, colloqui con la dirigenza per il rinnovo: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Importanti aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic (ecco la nostra anticipazione in merito). Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, le volontà del Milan e dello svedese coincidono: entrambe le parti vogliono continuare insieme. Nei giorni scorsi, in quel di Milanello, ci sono stati dei colloqui tra Paolo Maldini, Frederic Massara e lo stesso Ibra, nei quali si è parlato proprio dell’argomento rinnovo. Lo svedese aveva un opzione di prolungamento che è scaduta nel mese di maggio, per cui l’accordo adesso andrà trovato da zero.

La dirigenza vuole che il classe 1981 venga incontro alle esigenze rossonere ed è peraltro consapevole che prendere un altro giocatore del suo livello vorrebbe dire spendere tanti soldi sia di cartellino che di ingaggio. Convincere Ibrahimovic, dunque, è un obiettivo primario.

