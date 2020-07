Calciomercato Milan – Incontro per Calhanoglu: si va verso il rinnovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità importanti circa il futuro di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, negli scorsi giorni il Milan ha incontrato Gordon Stipic, agente del centrocampista turco, per parlare del rinnovo del numero 10, il cui contratto scadrà nel 2021.

Il centrocampista è molto felice in rossonero e non ha alcuna intenzione di lasciare il club. Sta per concludere la miglior stagione da quando gioca in Italia – ben 8 reti in campionato – e per questo motivo può essere molto appetito da diversi club, soprattutto in Germania. Il Milan, a tal proposito, sta pensando di inserire una clausola rescissoria.

